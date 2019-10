Polizeiauto krachte in Wien-Döbling in Skoda rein

In Wien kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto und einem silbernen Skoda. Ein "Heute"-Leserreporter konnte den Zwischenfall mitansehen.

Am Mittwoch kam es gegen 12.00 Uhr auf der Wiener Billrothstrasse, Ecke Döblinger Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Polizeiauto, das von hinten in einen silbernen Skoda hineinkrachte.Warum es zu dem Unfall kam, kann ""-Leserreporter Philip nicht sagen. Er weiß nur, dass das Polizeiauto bei dem Vorfall nicht im Einsatz gewesen ist. Das Einsatzfahrzeug trug keine sichtlichen Schäden davon, anders als beim Skoda. Da ist die Heckschürze an der Stoßstange gebrochen.