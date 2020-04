Polizist überrascht Buben an seinem 10. Geburtstag

Ein junger Wiener musste am Donnerstag wegen der Corona-Krise ohne seiner Freunde den 10. Geburtstag feiern. Doch die Enttäuschung löste sich in Luft auf, als ein Polizist ihn besuchte.

Emil konnte aufgrund der Corona-Krise seinen 10. Geburtstag nicht wie gewohnt mit seinen Freunden feiern. Die Party musste abgesagt werden.sprach mit seinem Vater Elgün und der erzählt, wie enttäuscht sein Sohnemann an diesem Tag war."Jeden Tag steht Emil beim Fenster, applaudiert und bedankt sich bei allen Einsatzkräften. Sie sind auch seine Helden. Aber an seinem 10. Geburtstag war er äußerst traurig", erzählt der 39-Jährige gegenüber. Doch am besagten Tag sollte, trotz der großen Enttäuschung über die abgesagte Geburtstagsfeier, noch eine unvergessliche Überraschung auf den 10-Jährigen warten.Durch Zufall bekam Grätzlpolizist Sebastian von der Polizeiinspektion Taubstummengasse Wind von der Situation und beschloss kurzerhand dem Geburtstagskind einen Besuch abzustatten. "Emil war außer sich vor Freude und konnte kaum glauben, dass ein Polizist ihm zum Geburtstag gratuliert", erzählt Elgün.Der Bursche durfte sogar im Funkwagen Platz nehmen und bekam auch alle Ausrüstungsgegenstände aus erster Hand erklärt. Aber nicht nur für Emil, sondern auch für seine Eltern war die Aktion äußerst emotional: "Wir haben uns so gefreut, dass die Polizei unseren Sohn einen wirklich unvergesslichen Geburtstag ermöglicht hat. Danke! Es ist überwältigend!"