Hinter diesem Lkw laufen 3 Menschen um ihr Leben

Nur um wenige Meter hat ein außer Kontrolle geratener Sattelschlepper zwei Polizisten aus Illinois verfehlt, die einer Frau am Straßenrand Pannenhilfe leisteten.

Nach einem Wintersturm war die Interstate 64 nahe Wayne City im US-Bundesstaat Illinois völlig vereist. Zwei Polizisten waren am 15. November gerade dabei, einer Frau mit ihrem liegengebliebenen Fahrzeug zu helfen, als plötzlich ein Lkw auf der spiegelglatten Fahrbahn außer Kontrolle geriet.Von der Polizei veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, wie der weiße Sattelschlepper sich mitten auf der Fahrbahn ins Schleudern kommt und ungebremst auf die drei Menschen zurast.Im Clip sind noch die "Pass auf!"-Schreie der Polizisten zu hören, ehe sie die Autofahrerin aus der Gefahrenzone zerren. Mit einem Hechtsprung retten sie sie sich in den Straßengraben, gerade "als der Truck direkt über den Kopf der Frau hinweg" rauschte, wie die Beamten später schilderten."Nur wenige Zentimeter mehr und wir würden heute eine ganz andere Geschichte erzählen", so ein Polizeisprecher. Wie durch ein Wunder überstanden beide Polizisten den Vorfall sogar unbeschadet, während die Frau im örtlichen Krankenhaus versorgt werden musste. Doch auch sie konnte bald darauf entlassen werden.Mit der Veröffentlichung der Dashcam-Aufnahmen appelliert die Polizei gleichzeitig an Autofahrer, auch auf gerader Straße die Geschwindigkeit immer an die aktuellen Fahrbahnverhältnissen anzupassen. Der Lkw-Fahrer hatte zwar den Fahrstreifen gewechselt, als er die am Bankett abgestellten Pkws sah, jedoch nicht abgebremst.