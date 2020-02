Polizisten "wecken" Taxi-Fahrgast mit Taser – tot

In Russland sollen zwei Polizisten einem schlafenden Mann einen Elektroschock versetzt, um diesen aufzuwecken. Jetzt ist der junge Russe tot.

Ein bizarrer Todesfall beschäftigt aktuell die Behörden und Politik im sibirischen Oblast Irkutsk: In der Nacht auf den 15. Februar war ein 24-Jähriger in einem Taxi eingeschlafen und ließ sich vom Chauffeur auch mit aller Kraft nicht mehr wecken.Aus diesem Grund habe der Taxler schließlich auch bei der Polizei um Hilfe angesucht. Diese sollen nach ihrer Ankunft zwischen 03.00 und 04.00 Uhr früh einen Taser gezückt, und dem Schlafenden Elektroschocks verpasst haben, um diesen "aufzuwecken."Der junge Mann wurde allerdings nicht wach, sondern verstarb, wie die staatlichen Wochenzeitung "Argumenty i Fakty" (AiF) berichtet.Die beiden Polizisten wurden nun wegen Missbrauchs der Waffe entlassen und ein Strafverfahren eingeleitet, wie es seitens der Behörden heißt. Beide sitzen aktuell in Untersuchungshaft.Laut "AiF" ist die genaue Todesursache aber immer noch nicht ganz klar. Das staatliche Medium spekuliert, dass der junge Mann bereits reglos gewesen sein könnte und die Beamten womöglich versucht hätten, ihn mit den Stromstößen zu reanimieren.