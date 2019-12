Prater Catchen 2020 und erste Teilnehmer fixiert

Kurz bevor wir hoffentlich das österreichische Nationalteam im EM-Finale von Wembley anfeuern dürfen, blickt die Welt ins grüne Herzen Wiens. Das Prater Catchen 2020 wurde für 10. und 11. Juli fixiert - auch die ersten Namen stehen schon fest!

Prater Catchen Shortclip

Heiratsantrag beim Prater Catchen

Wrestling-Fans packt eure Terminkalender aus! Das beliebte Event im Prater geht in die nächste Runde, auch das Prater Catchen 2020 wird sich wieder über zwei Tage ausgetragen. Am Freitag (10. Juli) und Samstag (11. Juli) steigen die Kämpfer wieder in den Ring.Wie schon im letzten Jahr wird das Event im Festzelt beim Lilliputbahn-Bahnhof ausgetragen, im Vorjahr strömten über 1.000 Wrestling-Fans in den Prater.Veranstalter Marcus Vetter verrät gegenüber "Heute": "Wir haben mit dem Bambikiller, Michael Kovac und Prater-Pokal-Titelverteidiger Peter White schon die ersten Teilnehmer fixiert. Wir sind außerdem an dem ein oder anderen Ex-WWE-Star dran! Außerdem gibt's sehr wahrscheinlich die ein oder andere Überraschung!"Nicht nur das Prater Catchen wurde endgültig festgelegt, auch für 29. Februar wurde eine große Wrestling-Show in Stockerau angekündigt.Rechtzeitig vor WeihnachtenDamit ihr für das neue Jahr schon perfekt ausgerüstet seid!