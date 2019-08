Vor 39 ' Preisschild! So teuer ist Leroy Sane für die Bayern

Leroy Sane Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Nächste Runde im Poker um Leroy Sane. Manchester City hat dem pfeilschnellen Flügelstürmer nun ein besonders teures Preisschild umgehängt. Damit sollen die Bayern abgeschreckt werden.

Das Tauziehen um den 23-jährigen Deutschen geht nun in die finale Phase. Manchester City, der aktuelle Klub des Flügelflitzers, hat in den Verhandlungen mit den Bayern noch einmal an der Preisschraube gedreht.



Ursprünglich war stets von einer Ablösesumme von 100 Millionen Euro gesprochen worden. Doch die "Citizens" haben Sane deutlich verteuert, intern nun die Schmerzgrenze von 150 Millionen Euro festgelegt, wie der Telegraphberichtet. Damit wäre der 23-Jährige der drittteuerste Spieler aller Zeiten sowie der teuerste Spieler der Premier League und Bundesliga.



Damit sollen die Bayern wohl endgültig abgeschreckt werden. Der deutsche Rekordmeister bemüht sich seit Wochen um Sane. Das Transfer-Hickhack sorgte zuletzt für einen öffentlichen Schlagabtausch zwischen Coach Niko Kovac und Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge.



Die Zeit drängt jedenfalls. Das Transferfenster der englischen Premier League schließt sich am 8. August um 18 Uhr. Danach könnten die "Citizens" keinen Ersatz mehr verpflichten. Nicht nur deshalb glaubt Coach Pep Guardiola an einen Sane-Verbleib beim Scheich-Klub. "Jeder Spieler kann bei der Türe hereinkommen und sagen, dass er weg will. Doch das hat keiner gemacht", so der Spanier. (wem)