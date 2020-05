Premiere für den Morgan Plus Four

Morgan bringt mit dem Plus Four ein neues Einstiegsmodell auf den Markt.

Optisch sieht der neue Morgan Plus Four seinem Vorgänger, dem Morgan Plus 4, sehr ähnlich, dennoch ist das Fahrzeug eine komplette Neuentwicklung.Das Design ist zwar ganz klassisch geblieben, die Technik aber sehr modern. Unter der langen Haube werkt ein neuer 2,0 Liter BMW TwinPower Turbo mit einer Leistung von 258 PS.Damit sprintet der offene Sportwagen im Retro-Look in nur 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist bis zu 240 km/h schnell.Die Kunden können zwischen einem manuellen 6-Gang-Getriebe oder einer 8-Gang-Automatik wählen.Im Innenraum zeigt der neue Plus Four einen schönen Mix aus klassischen Armaturen, Holz und Leder.Einen Preis für Österreich hat man noch nicht verraten, in England startet der neue Morgan bei 62.995,- britischen Pfund.Stefan Gruber, autoguru.at