Premiere für den neuen Land Rover Defender

Die Fans mussten schon lange auf die Neuauflage des Defender warten, jetzt hat die Offroad-Ikone ihre Premiere auf der IAA gefeiert.

Der neue Land Rover Defender zeigt sich optisch in ganz neuem Gewand, soll aber technisch noch die Offroad-Fähigkeiten des Vorgängers übertrumpfen.Das Design wirkt sehr modern und robust, zudem verfügt er über sehr markante Leuchteinheiten an Front und Heck.Der neue Defender soll nun aber auch auf der Straße mehr Komfort bieten und kann mit vielen Individualisierungsmöglichkeiten aufwarten.Damit auch nicht der Nutzwert zu kurz kommt gibt es 900 Kilogramm Nutzlast, eine Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen und eine Watttiefe von 900 mm.Er verfügt zudem erstmals über ein konfigurierbares Terrain Response System, damit man auf jedem Untergrund bestens voran kommt.Bei der Motorisierung kann man zwischen zwei Diesel mit 200 oder 240 PS und zwei Benziner mit 300 oder 400 PS wählen. 2020 kommt auch noch ein Plug-in-Hybrid hinzu.Der Innenraum zeigt sich sehr modern inklusive digitalem Tacho und Touchscreen in der Mittelkonsole. Er bietet auf jeden Fall deutlich mehr Komfort als der Vorgänger.Preislich startet der ab sofort bestellbare Defender 110 mit fünf Türen bei 65.700,- Euro, der kurze Defener 90 ist ab 65.700,- erhältlich, jedoch erst ab Ende 2020. Die Auslieferung des Defender 110 startet im Frühling 2020.Stefan Gruber, autoguru.at