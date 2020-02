Harry und Jon Bon Jovi rocken das Beatles-Studio

Für die "Invictus Games" haben der Musiker und der frühere Royal in den berühmten Abbey Road Studios einen gemeinsamen Song aufgenommen.

Auf den Spuren der Beatles

Gut eingespieltes Team

Bei den "Invictus Games" handelt es sich um eine paraoylmpische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten. Erstmals fanden die Wettkämpfe 2014 in London statt, der nächste Austragungsort im kommenden Mai sind die Niederlande.Bei der Eröffnung wird auch der Song "Unbroken" erklingen, für den der US-Musiker Jon Bon Jovi (57) verantwortlich zeichnet. In den Abbey Road Studios traf sich der US-Musiker mit dem "Invictus"-Schirmherrn Harry Windsor (35), um das Lied im Duett aufzunehmen. Schon die Beatles haben in den berühmten Tonstudios viele ihrer Hits eingespielt.Bon Jovi, dessen Eltern beide im US-Militärdienst standen, freute sich ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit Nachwuchstalent Harry, den er scherzhaft als "Artist formerly known as Prince" bezeichnet, da Harry im Jänner im Zuge des so genannten "Megxit" seine königlichen Ämter und Pflichten zurückgelegt hat.Die gute Laune war auch im Tonstudio zu spüren: In einem Instagram-Video gibt Jon dem hoch motivierten Harry noch letzte Tipps für den perfekten Ton, bevor die Aufnahme läuft. Auf das Resultat der neuen Zusammenarbeit muss man nicht mehr lange warten: "Unbroken" soll bereits im März veröffentlicht werden.Überraschenderweise ist es nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen hinter dem Mikrofon stehen. Bei einer Feier 2013 im Kensington Palast hatten Harry, sein Bruder Prinz William (37), Herzogin Kate (38) und auch Pop-Star Taylor Swift (30) mit dem Musiker dessen Hit "Livin' On A Prayer" performt.