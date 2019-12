Prinzessin Beatrice sagt ihre Verlobungsparty ab

Der Skandal um Prinz Andrew im Fall Epstein hat jetzt auch für Prinzessin Beatrice Konsequenzen: Sie cancelte jetzt ihre Verlobungsfeier.

Für Prinz Andrew wird es in der Causa Epstein immer enger: Der Sohn von Königin Elizabeth II. muss sich wegen der Verbindung zum verurteilten Sex-Straftäter Jeffrey Epstein (erhängte sich in seiner Zelle) rechtfertigen und von all seinen öffentlichen Ämtern zurücktreten. Der Royal war jahrelang mit Epstein eng befreundet und auf all seinen Partys, gab aber zu Protokoll von den Missbräuchen nicht gewusst zu haben. Anders sieht das eines der Opfer im Epstein-Fall, das aussagte, von Epstein mehrmals zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen worden zu sein.Besonders bitter: Wegen des Skandals um ihren Vater muss jetzt Prinzessin Beatrice ihre Verlobungsfeier absagen. Geplant war eine große Party am 18. Dezember im Luxushotel "Chiltern Firehouse" in London. Der Veranstaltungsort ist jetzt aber an die Presse durchgesickert, die Prinzessin befürchtet jetzt zu viel Presse, die sich drängeln wird, um ein Foto ihres Vaters zu erhaschen.Mittlerweile wird sogar spekuliert, ob die Hochzeit zwischen Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi (36) überhaupt wie geplant stattfindet. Die Vorwürfe zum Missbrauch setzten nämlich nicht nur Prinz Andrew sondern auch der Prinzessin ordentlich zu. Selbst die Queen hat der Prinzessin mittlerweile dazu geraten, die Hochzeit abzusagen.