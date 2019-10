Prödl bei Comeback für Watfort wieder verletzt

Bitterer Kurzauftritt von Sebastian Prödl! Bei Watfords 0:0 gegen Sheffield musste er vorzeitig vom Feld. "Ich bete, dass es nicht so schlimm ist."

Seit dem 20. Oktober 2018 wartete Sebastian Prödl auf einen Einsatz in der Premier League. Im Heimspiel gegen Sheffield United durfte der Abwehrspieler sogar in der Startformation auflaufen. Doch in der 56. Minuten war schon wieder Schluss, Prödl musste verletzt vom Platz."Ich bete und hoffe, dass es nicht zu schlimm ist. Ich war lange außer Gefecht", meinte der 32-Jährige, der auch im Nationalteam wegen mangelnder Spielpraxis derzeit keine Rolle spielt. Entmutigen will er sich aber nicht lassen: "Ich weiß wie man sich zurückkämpft."Unter Coach Javi Garcia hatte Prödl keine Chance auf einen Platz in der Watford-Stammelf. Doch der Spanier wurde von Landsmann Quique Sanchez Flores abgelöst, wodurch sich auch Prödls Aussichten besserten. "Ich habe in den vergangenen Monaten viel gelitten", meinte der Steirer, der noch dazu mit Knieproblemen zu kämpfen hatte.Mit oder ohne Prödl, Watfort ist diese Saison noch ohne Sieg und am Tabellenende der Premier League. Auch in der nächsten Runde wird es im Gastspiel bei Tottenham nicht einfach, den ersten vollen Erfolg einzufahren.