ProSiebenSat.1-Chef in Corona-Quarantäne

Der Chef der ProSiebenSat.1-Gruppe (zu der auch Puls4 gehört), Max Conze, ist im deutschen Unterföhrung in Corona-Quarantäne.

Wegen eines mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiters befinden sich derzeit rund 200 Mitarbeiter der ProSiebenSat.1-Gruppe, zu der hierzulande auch der TV-Sender Puls4 gehört, in Heim-Quarantäne. Darunter befinden sich auch der oberste Chef der Mediengruppe, Max Conze, sowie deren Finanzvorstand Rainer Beaujean.Die beiden Manager müssen nun von zu Hause aus arbeiten und haben die geplante Bilanz-Pressekonferenz im deutschen Unterföhring abgesagt. Sie werden die Zahlen am Donnerstag per Webcast im Internet präsentieren, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte.Ein Mitarbeiter in Düsseldorf habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Seine Kontaktpersonen und deren Kontakte in der Firmenzentrale in Unterföhring – insgesamt rund 200 Menschen – arbeiteten deshalb seit einer Woche vorsorglich im Homeoffice, darunter auch Conze und Beaujean. Die Quarantäne läuft demnach Ende dieser Woche aus.