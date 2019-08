Fleischerei sorgt mit Werbeplakat für Shitstorm

Ein Werbeplakat einer Fleischerei im deutschen Pulheim sorgt derzeit für Aufregung. 30 Beschwerden wurden beim Deutschen Werberat eingereicht.

"So schön wie eine Frau. Schmeckt nur anders", steht auf dem Werbesujet zu lesen, dazu ist ein Mann mit einem Stück Fleisch in der Hand abgebildet. Laut dem Unternehmen habe es sich um einen Scherz gehandelt, 30 Personen haben sich wegen dem sexistischen Slogan beim Deutschen Werberat beschwert, wie die Geschäftsführerin Julia Busse, mitteilte.



In den sozialen Netzwerken hagelte es heftige Kritik: Als "dämlich", "beschämend" und "widerlich" wurde das Sujet bezeichnet. Einige Nutzer kritisierten das Plakat als "hirnamputiert" oder "ekelhafteste Werbung ever".



Der Firmenchef der deutschen Fleischerei Michael Franz, der auch als Model fungierte, erklärte gegenüber "RTL", dass die Werbung eigentlich als Scherz gedacht war. Man wollte Fleisch auf humoristisch bewerben, zukünftig werde man aber besser mit der Thematik umgehen. "Diese Art der Werbung werden wir so nicht mehr machen", so der Chef.



(str)