Quarantäne oder 190-Euro-Schnelltest am Flughafen

Am Flughafen Wien-Schwechat gibt es ab Montag Corona-Schnelltest. Wer ankommt, kann einen solche kostenpflichtig machen oder muss in Quarantäne.

Alles neu ab Montag am Flughafen Wien: Wer landet oder abfliegt, kann sich um 190 Euro einem Coronavirus-Schnelltest unterziehen. Ankommende, die das nicht machen und keinen nicht mehr als vier Tage alten negativen Befund vorweisen können, müssen 14 Tage in Quarantäne. Abreisende dürfen zwar fliegen, werden aber wohl im Zielland unter Quarantäne gestellt.Für die Tests wurde von der Confidence DNA Analysen GmbH ein Labor am Flughafengelände eingerichtet. Bei diesem kann man sich per Telefon oder Mail voranmelden. Das Labor befindet sich im Office Park 3 (Erdgeschoß) auf dem Flughafen und ist über einen straßenseitigen Zugang begehbar. Positive Corona-Testungen werden direkt der Behörde gemeldet.Die Ergebnisse der Rachenabstriche vor Ort sollen innerhalb von zwei bis drei Stunden vorliegen. Die Tests sollen übrigens nicht nur Passagieren offen stehen. Wer nicht reist, aber einen Test durchführen und einen Befund haben will, soll sich ebenfalls am Flughafen Wien testen lassen können. Auch für diesen Test sollen 190 Euro fällig werden.Der Check-in aller Fluglinien am Flughafen Wien erfolgt derzeit ausschließlich im Terminal 3 an den Schaltern 301-399. Zudem ist der City Airport Train (CAT) temporär nicht in Betrieb. Die Vienna Airport Lines stehen mit einem reduzierten Angebot weiter zur Verfügung.