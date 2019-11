"Es ist okay, anzuecken und kontroversiell zu sein"

Tom Neuwirth hat uns im Interview ein paar Dinge zur momentan laufenden TV-Show "Queen of Drags" verraten.

Conchita Wurst über Queen of Drags

Featurette: Queen of Drags

Für das neue TV-Format, in dem die Königin der Dragqueens gesucht wird, hat der Künstler sein eigentlich gerade auf Pause befindliches Alter Ego Conchita Wurst wieder reaktiviert. Und hat sich sofort wieder in sie verliebt, wie er freudenstrahlendst gesteht.Gemeinsam mit Heidi Klum und deren Schwager Bill Kaulitz werden zehn Kandidaten ähnlich wie bei "Germanys Next Topmodel" auf Herz und Nieren nach ihren Drag-Qualitäten geprüft."Wir kriegen da eine Show, die extrem viel Unterhaltungspotential hat und hoffentlich auch unterhalten wird. Aber wir lernen auch Menschen kennen. Und vor allem in einer Authentizität, die ich gerne bei anderen Menschen auch sehen würde", geht der Juror auf die Hintergründe ein. "Weil es ist vollkommen okay, anzuecken und eine Meinung zu haben und kontroversiell zu sein. Aber wenn es darauf ankommt, haben sie alle zusammengehalten. Und das ist einfach so cool".Als sie gefragt wurde, ob sie bei der Sendung dabei sein wolle, habe sie nicht lange nachdenken müssen: "Wir haben auf einem der größten Privatsender Deutschlands in der Prime Time mit einer der berühmtesten deutschsprachigen Frauen eine Sendung, die uns eben ermöglicht, diese Thematik in den Mainstream zu bringen. Da musste ich natürlich Ja sagen".Bei der Arbeit mit Heidi Klum hat Tom außerdem viel gelernt. "Die ist ein Profi. Also wie lange die schon Fernsehen macht"."Queen of Drags" läuft immer Donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.