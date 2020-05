Rabiater Mann verletzt bei Festnahme zwei Polizisten

In Edt bei Lambach soll ein 33-Jähriger seine Lebensgefährtin geschlagen haben. Anschließend ging er auch noch auf zwei Polizisten los, verletzte sie.

Polizisten mussten ins Spital

Nach einem heftigen Streit wusste sich eine verzweifelte Frau aus Edt bei Lambach (Bez. Wels-Land) nicht mehr anders zu helfen, als gegen Mitternacht die Polizei zu rufen.Sie gab an, von ihrem Lebensgefährten (33) angegriffen und verletzt worden zu sein.Als die Polizei vor der gemeinsamen Wohnung eintraf, tobte der Beschuldigte immer noch, wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt.Der 33-Jährige reagierte dermaßen aggressiv, dass ihn die Beamten festnehmen mussten. Allerdings zeigte sich der rabiate Mann damit überhaupt nicht einverstanden.Er wehrte sich so heftig, dass die Beamten leichte Verletzungen davontrugen. Die beiden mussten im Spital in Wels ambulant behandelt werden.Der Angreifer selbst blieb unverletzt und wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.