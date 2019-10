Rackete geehrt: FPNÖ kritisiert Auszeichnung

„Ein Verein, der eine hochkriminelle Schlepperin für ihre gesetzeswidrigen Machenschaften auszeichnet, darf mit keinem einzigen Steuercent unterstützt werden", sagt FPNÖ-Klubobmann Udo Landbauer.

„Ein Verein, der eine hochkriminelle Schlepperin und Rechtsbrecherin für ihre gesetzeswidrigen Machenschaften auszeichnet, darf mit keinem einzigen Steuercent unterstützt werden", sagt FPÖ-Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer. Zurzeit zähle das Land Niederösterreich nämlich "zu den großen Förderern des Globart Vereines, der erst vergangen Samstag Carola Rackete als Vorbild und Hoffnungsträgerin für die Zivilgesellschaft mit dem Globart-Award 2019 auszeichnete", so die FPNÖ.„Diese Frau ist das Aushängeschild krimineller Schlepperbanden in ganz Europa und wird von den Landesschwarzen auch noch über Förderungen an den Globart-Verein unterstützt. Das ist sicher nicht im Sinne der niederösterreichischen Steuerzahler", fordert Landbauer einen sofortigen Förderstopp an den Globart-Verein.„Anstatt Steuergelder von unseren Landsleuten für unsere Landsleute einzusetzen, fördert man lieber die Auszeichnung einer Kriminellen", verweist Landbauer auf die Vorwürfe, die die italienische Staatsanwaltschaft gegen Carola Rackete erhoben hat. Dabei gehe es unter anderem um verbotswidrige Navigation in italienischen Hoheitsgewässern und Begünstigung der illegalen Einwanderung. „Dafür einen Preis als Dank und Würdigung für das gesellschaftspolitische Engagement zu erhalten ist eine Farce für alle anständigen und rechtschaffenen Landsleute", kritisiert Landbauer.Die FPÖ Niederösterreich werde nun mit zahlreichen Anfragen sämtlichen Zahlungsflüssen, Unterstützungen und Förderprogrammen des Landes im Zusammenhang mit dem Globart Verein auf den Grund gehen. „Wer sich an den illegalen Machenschaften der Schlepperei in Europa beteiligt und damit die illegale Einwanderung weiter vorantreibt, gehört in meinen Augen ins Gefängnis und nicht auf die Bühne", so Landbauer und kündigt zugleich einen Antrag im NÖ Landtag für einen Förderstopp an den Globart-Verein an. Wie berichtet, war Carola Rackete in Klosterneuburg ausgezeichnet worden.