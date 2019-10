Rad-Profi zeigt uns seine Grusel-Wadln

Der slowenische Rad-Profi Janez Brajkovic sorgt mit einem Instagram-Foto für Staunen in den sozialen Netzwerken. Der 35-Jährige zeigte seinen verkrampften Wadenmuskel nach einem Rennen in Kroatien.

Brajkovic kam erst von einer Sperre zurück, weil er ein verbotenes Nahrungsergänzungsmittel zu sich nahm. Er litt an einer Essstörung: "Es war das Einzige, was ich in mir behalten konnte.""Ich war depressiv und weinte jedes Mal, wenn ich auf's Rad gestiegen bin", erzählt der Slowene.Nun ist er mit jeder Faser seines Körpers zurück, wie man auch auf seinem Wadl-Foto sieht.