Flashback: So sah DSDS-Sieger Ramon früher aus!

Für eine Instagram-Challenge hat der Sänger in seinem privaten Fotoalbum gekramt. Auf einem Schnappschuss ist er beinahe nicht zu erkennen.

DSDS-Sieger überrascht mit erstem Pärchen-Foto

Trainierter Body, markante Gesichtszüge und eine strahlendes Lächeln – so kennt man den diesjährigen DSDS-Gewinner Ramon Roselly (26), der mit seinem Sieger-Song "Eine Nacht" die Spitze der deutschen Charts stürmt. Doch das war nicht immer so. Auf einen Schnappschuss aus Ramons Vergangenheit ist der Schlagersänger beinahe nicht wieder zu erkennen.Das Foto tauchte im Rahmen der "First Picture"-Instagram-Challenge auf. Dabei sollen Paare ihr erstes gemeinsames Foto veröffentlichen. Ramon und seine Freundin Lorena (22) haben sich der Herausforderung gestellt und zeigten in ihren Instagram-Stories ein Pärchen-Foto aus der Anfangszeit ihrer Beziehung.Mittlerweile sind Ramon und Lorena seit sechs Jahren zusammen und schweben nach ihren anderen Postings zu schließen noch immer im siebten Himmel. Wie sehr sich aber der sympathische Schlager-Musiker seitdem optisch verändert hat, zeigt dieses Video: