Ramos-Rot! Real-Kapitän flog wegen diesem Foul

Der Real-Kapitän flog beim Achtelfinal-Hit gegen Manchester City mit Glattrot vom Platz. Die Aufregerszene um Sergio Ramos im Video.

Sergio Ramos und die Rote Karte – das passt einfach zusammen. 26 Mal wurde er in seiner Profi-Karriere bereits ausgeschlossen, acht Mal davon mit Glattrot.Am Mittwochabend erwies der Kapitän von Real Madrid seiner Mannschaft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League erneut einen Bärendienst. Im Estadio Santiago Bernabeu verspielte das "Weiße Ballett" die Führung durch Isco (60.) in der Schlussphase. Gabriel Jesus (78.) und Kevin De Bruyne (83.) trafen für die Gäste.Als wären die beiden Auswärtstore der Engländer nicht schwer genug aufzuholen, schwächte Ramos die Ausgangsposition im Kampf um das Viertelfinale vier Minuten vor dem Ende noch einmal drastisch.Als Jesus allein auf das Real-Tor zulief, zog er die Notbremse. Im hohen Tempo spürte Jesus auf seiner rechten Schulter die Hand des kreuzenden Ramos, nahm die Einladung an. Schiedsrichter Daniele Orsato entschied auf Torraub – Rot! Der Spanier fehlt damit im Rückspiel gesperrt.Real-Fans sprechen von einer Schwalbe, City-Anhänger von einer korrekten Entscheidung. Der Video-Assistent erkannte keine Fehlentscheidung.Das Abwehrverhalten vom erfahrenen Ramos (33) war zumindest ungeschickt. Er selbst war allerdings nur das letzte Glied einer Fehlerkette, war zuvor von seinen Kollegen, vor allem Abwehrpartner Raphael Varane, in der Entstehung im Stich gelassen worden.