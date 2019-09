Randale überschatten Rapid-Sieg bei Austria

Hässliche Szenen nach dem 3:1-Sieg von Rapid im Wiener Derby bei der Austria! Nach Tumulten in der Arena eskalierte die Situation vor dem Stadion.

Der SK Rapid Wien gewinnt das 329. Wiener bei der Austria mit 3:1 – doch nur wenige Minuten nach dem Schlusspfiff rückte das Sportliche bereits in den Hintergrund.



Der traurige Grund: "Fans" sorgten für hässliche Szenen. Erst wollten offenbar Austrianer das Spielfeld stürmen, die Polizei rückte an und hielt sie auf. Dann kletterten Anhänger von Rapid über den Zaun des Gäste-Sektors, stürmten über die Quertribüne in Richtung des VIP-Klubs. Die Polizei war nicht sofort vor Ort, konnte Schlägereien nicht verhindern.



Als die Situation im Stadion wieder unter Kontrolle war, krachten die Hardcore-Fans der Teams vor der Arena aneinander. Die Polizei musste mit Einsatzfahrzeugen anrücken, um die handfeste Auseinandersetzung zu stoppen.



Doch damit noch immer nicht genug. Angeblich warteten Rapid-Anhänger bei der U-Bahn-Station Troststraße auf Austria-Fans, die Einsatzkräfte rückten mit Blaulicht dorthin an.



