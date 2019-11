Rangnick, Mourinho, Flick – wer wird Bayern-Trainer?

Niko Kovac ist beim FC Bayern München Geschichte. Wer wird Trainer an der Säbener Straße? Hier die heißesten Kandidaten.

Der FC Bayern verkündete am Sonntagabend einen Tag nach der 1:5-Schlappe gegen Eintracht Frankfurt die Trennung von Niko Kovac. Der bot den Bayern-Bossen seinen Rücktritt an, sprach in einer Klubaussendung von einer "richtigen Entscheidung" für den Verein.Wie geht es jetzt weiter? Co-Trainer Hansi Flick sitzt am Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos Piräus auf der Trainerbank, wohl auch am Samstag im Liga-Hit gegen Borussia Dortmund.Doch welcher Coach kommt dann? Hier die Kandidatenliste:Ist die Interimslösung zukünftig der starke Mann an der Säbener Straße? Lange Zeit engster Vertrauter von Jogi Löw beim Nationalteam, 2014 auch der Weltmeister-Assistent in Brasilien. Kovac forderte ihn vor der Saison, die Bayern-Bosse erfüllten ihm den Co-Trainer-Wunsch. Wohl zu unerfahren.Eine weitere klubinterne Alternative: Steigt der Torjäger auf? Unwahrscheinlich! Derzeit trainiert er die U17 der Bayern, eine Beförderung zur U19 lehnte er im Sommer ab. Der Weltmeister 2014 kündigte aber an, eines Tages in der Bundesliga arbeiten zu wollen. Aber: Klose könnte Flick unterstützen.Für Klub-Kenner in Bayern der Favorit auf den Posten von Kovac.Vorstandsboss Rummenigge gilt als großer Fan des Holländers, der mit Ajax beeindruckenden Offensiv-Fußball zeigt und bis ins Halbfinale der Champions League kam. Von 2013 bis 2015 war Ten Hag Trainer der Bayern-Amateure. Problem: Ten Hag stünde frühestens im Winter zur Verfügung.Der frühere Leipzig-Coach war bereits vor dieser Saison mit den Bayern in Kontakt. Im Klub gab es aber kritische Stimmen, dass der Querdenker nicht zur Bayern-Philosophie passen würde. Bei Red Bull hat der Deutsche noch Vertrag bis 2021.Unbestrittener Fachmann, der Tottenham im Vorjahr ins Finale der Champions League führte. Heuer stottert der Motor aber. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic gilt als Fan von Pochettino. Der Haken: bei den Spurs noch Vertrag bis 2023.Der Ex-Juve-Trainer ist auf dem Markt, nachdem er im Sommer seine Arbeit beim italienischen Rekordmeister beendete. Bayern soll ihn kontaktiert haben.Der Portugiese trainierte bis Dezember 2018 Manchester United, ist seitdem ohne Verein. Mourinho wohnt in London, soll Deutsch lernen, war laut "Sportbild" auch bei Borussia Dortmund im Gespräch, arbeitet derzeit aber als TV-Experte.Der Franzose trainierte bis Sommer 2018 den FC Arsenal und wäre so wie Mourinho sofort verfügbar. Die Trainer-Legende spricht perfekt Deutsch. Wenger kündigte nach dem Arsenal-Abschied an, nicht in Pension gehen zu wollen. Britische Experten legten ihm die nach ausbleibenden Erfolgen freilich nahe.Die Trainer-Ikone ging schon einmal in Pension. Übernahm dann aber bei den Bayern in höchster Not nach der Trennung von Carlo Ancelotti. Noch einmal wird er Uli Hoeneß diesen Wunsch nicht erfüllen.