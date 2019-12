Rapid-Fans schießen scharf gegen Ikone Krankl

Rapid Wien und Austria Wien trennen sich im 330. Wiener Derby 2:2. Auch neben dem grünen Rasen ging es heiß her: Die Rapid-Fans kritisierten Klub-Legende Hans Krankl.

Das 330. Wiener Derby hatte es in sich. Zwei Blitz-Tore, eine bärenstarke Austria in Hälfte eins, ein dominantes Rapid in Durchgang zwei. Am Ende gab es in einem rasanten Duell ein 2:2, das keinen so richtig happy machte.Brisant: Der harte Kern der Rapid-Fans schoss während des Duells mit dem Erzrivalen gegen Jahrhundert-Rapidler Hans Krankl. Dieser hatte sich zuletzt vor der Rapid-Präsidentenwahl für Roland Schmid ausgesprochen. Nach der Wahl von Christian Bruckner übte der "Goleador" Kritik und ortete Stillstand im Verein. Sein Fazit: "Bruckner ist nicht der richtige Mann für Rapid."Auf einem Transparent im Block West lassen die Supporter beim Derby wissen: "Ob Bruckner oder Schmid - nichts ist größer als Rapid. Nur ein Ego sticht hervor, das des werten Goleador."Krankl war im Allianz Stadion – als Teil einer großen Sky-Expertenrunde mit Lothar Matthäus, Andreas Herzog, Marc Janko und Alfred Tatar. Zum Match meinte er: "Alle Chancen vergeben! Rapid muss dieses Match im Finish gewinnen."