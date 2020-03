Rapid-Leihgabe Alar darf Bulgarien nicht verlassen

Das in Europa grassierende Coronavirus hat auch Auswirkungen auf Deni Alar. Der Rapid-Leihspieler ist in Bulgarien, darf nicht nach Österreich zurück.

Seit Juli kickt der ÖFB-Teamspieler beim bulgarischen Traditionsklub Levski Sofia. Nun sitzt der Stürmer, der noch bis Saisonende bei Rapid unter Vertrag steht, in Bulgarien fest."Die Meisterschaft ist in Bulgarien ebenfalls unterbrochen. Wir haben bis Mittwoch frei", erzählte der 30-jährige Stürmer der. Eine Heimkehr nach Österreich ist aber nicht möglich."Bis April ist jetzt Pause. Aber wir dürfen nicht ausreisen, müssen im Land bleiben", so Alar, der nun selbst in häuslicher Isolation bleibt. "Ich halte mich großteils in meinen eigenen vier Wänden auf, nur ab und zu mach ich einen Spaziergang. Sicher ist sicher", so der Ex-Rapidler.