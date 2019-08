Rapid: Spiel gegen LASK findet wie geplant statt

Soll das Duell zwischen den Hütteldorfern und den Linzern am Samstag wegen des Champions-League-Play-offs verschoben werden? Rapid nimmt Stellung.

Nach dem 0:1 des LASK im Hinspiel des Champions-League-Play-offs gegen Brügge wurde heftig diskutiert. Während die Linzer am Samstag bei Rapid gastieren, verschoben die Belgier ihre geplante Liga-Partie, um ausgeruht in das Rückspiel gehen zu können. Sollte daher das Bundesliga-Match in Hütteldorf auch verschoben werden? Jetzt stellt Rapid klar: Das Spiel findet wie geplant statt.(red)