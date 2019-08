Rapid statt Champions League! Stojkovic kommt

Rapid will vor dem 329. Wiener Derby noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Die Grün-Weißen sind an einem Champions League erprobten Kicker dran, der schon gegen Neymar sein Können unter Beweis stellte.

Serbische Medien berichten, dass der 15-fache Montenegro-Nationalspieler Filip Stojkovic von Roter Stern Belgrad kurz vor einem Wechsel nach Hütteldorf steht, am Freitag soll der Medizin-Check anstehen."Es schaut gut aus mit der geplanten Verstärkung. Der Neue soll uns rechts langfristig helfen, egal, ob wir mit Vierer- oder Dreierkette spielen", erklärt auch Rapid-Sportdirektor Zoran Barisic.Noch besser für die Hütteldorfer: Weil sich Stojkovic mit seinem Klub zerkracht hat, darf er Roter Stern sogar ablösefrei verlassen. Sein Marktwert wird allerdings auf knapp drei Millionen geschätzt.Stojkovic ist Außenverteidiger und wäre auf beiden Flügeln einsetzbar. Der 26-Jährige spielte in der vergangenen Saison in der Champions League und kickte im Play-off Red Bull Salzburg raus.Der Montenegriner wurde in der Nähe von Belgrad geboren, wurde bei Roter Stern groß, spielte aber von 2013 bis 2016 stark bei Cukaricki Belgrad.Stojkovic ist ein kleiner "Problemboy". Bei Roter Stern wurde er aus disziplinären Gründen auf die Bank verbannt, davor galt er als einer der Lieblingsspieler von Trainer Vladan Milojevic. Mit seinen Kollegen soll er den Meistertitel zu ausgiebig gefeiert haben. (pip)