Rapid-Wahlduell Bruckner gegen Schmid live bei Sky

Rapid-Fans aufgepasst! Den Montag, 11. November, solltet ihr euch Rot im Kalender anstreichen. Bei Fernsehsender "Sky Sport Austria" treten Roland Schmid und Martin Bruckner im Rapid-Wahlduell gegeneinander an.

Die frei empfangbare "Talk & Tore"-Sendung am Montag verspricht besondere Brisanz: Die beiden Rapid-Präsidentschaftskandidaten Bruckner und Schmid sind zwei Wochen vor der Präsidentenwahl zu Gast bei Thomas Trukesitz.Am 25. November wird der Nachfolger von Michael Krammer erstmals in der 120-jährigen Rapid-Geschichte in einer Kampfabstimmung gewählt, nachdem das Wahlkomitee beide Listen zur Abstimmung zuließ. Der Fußballtalk auf Sky bietet den beiden Kandidaten eine exklusive Plattform um kurz vor der Wahl ihr Konzept für die Zukunft des SK Rapid vorzustellen und miteinander zu diskutieren.Sky zeigt den "Wahl-Talk" am Montag um 20:15 Uhr in der einzigen Fußball-Diskussionssendung Österreichs.