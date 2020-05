Rapid-Youngster fällt nach Operation wochenlang aus

Rapid muss mehrere Wochen ohne Nicholas Wunsch auskommen. Der 19-Jährige wurde am Knie operiert.

Nicholas Wunsch gilt als eines der größten Mittelfeld-Talente des Landes. Der 19-jährige Rapidler hält aktuell bei vier Einsätzen für die grün-weißen Profis, 40 Mal kam er in den Nachwuchs-Auswahlen des ÖFB zum Einsatz.Aktuell muss Wunsch allerdings einen kleinen Rückschlag verabreiten. Der Offensivmann unterzog sich am Wochenende nach langwierigen Knie-Problemen einer Arthroskopie.Der operative Eingriff verlief laut Klub-Angaben ohne Komplikationen. Allerdings wird Wunsch einige Wochen nicht am regulären Kleingruppen-Training teilnehmen können.