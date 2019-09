Rapids Kitagawa droht der Ausfall bis Jahresende

Bittere Nachrichten für Rapid-Fans. Koya Kitagawa fällt nach seiner Verletzung beim Cup-Aus gegen Salzburg wohl länger aus.

Nach dem Cup-Aus gegen Red Bull Salzburg in der 121 Spielminute herrscht bei Rapid Katerstimmung. Die Niederlage vom Mittwoch ist noch kaum verdaut, schon folgt der nächste Rückschlag – der neue Stürmer, Koya Kitagawa, verletzte sich gegen die Bullen wohl schwer.Der Japaner hatte beim 1:2 den zwischenzeitlichen Ausgleich, sein erstes Tor für Rapid seit der Ankunft im Juli, gefeiert. Kurz danach musste er angeschlagen vom Platz.Wie Rapid am Freitag auf der Pressekonferenz für das Hartberg-Heimspiel am Sonntag bekanntgab, dürfte es den Japaner schlimmer erwischt haben.Die erste Diagnose: Sprunggelenksverletzung. Zwei Wochen Krücken. Es drohe sogar der Ausfall bis Ende dieses Kalenderjahres.