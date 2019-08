Rätselhafte Lichter kreisten über Wien

Tanzende Lichter gaben in der Nacht auf Sonntag in Wien Rätsel auf. (Video: Leserreporter)

Zahlreiche Berichte von Lichtkegeln in den Wolken über der Stadt riefen binnen kürzester Zeit Verschwörungstheoretiker auf den Plan.

Mysteriöses Phänomen über der Bundeshauptstadt: Gleich mehrere-Leserreporter schickten in der Nacht auf Sonntag Fotos und Videos von Lichtern ein, die in den Wolken über Wien tanzten.Die Lichtkegel wurden gegen 22 Uhr aus den Stadtteilen Favoriten, Liesing, Penzing und der Inneren Stadt gemeldet. Auch auf YouTube tauchten mehrere Videos der Lichter auf:Die Ursache war zunächst unklar. Während im Netz schon die ersten Verschwörungstheorien über Besucher von einem anderen Planeten auftauchten, ist die wahrscheinlichste Möglichkeit aber banaler: Es könnte sich um die Lichtshow eines Events handeln, bei dem starke Scheinwerfer die Wolken von unten bestrahlten.Eine ähnliche Sichtung wurde nämlich vor kurzem in Deutschland gemeldet:(pic)