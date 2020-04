Rauchsäule über Wiener City: Feuerwehr vor Ort

Derzeit ist in der Wiener Innenstadt ein Feuerwehr-Einsatz im Gange. In der Sonnenfelsgasse brennt eine Dachterrasse.

Kurz vor 15.45 Uhr ging bei der Wiener Berufsfeuerwehr ein Notruf ein: In der Wiener Innenstadt brennt es! Tatsächlich stiegen Rauchschwaden in der Nähe des Schwedenplatzes auf. Wie sich wenige Minuten später herausstelte, stand eine Dachterasse in der Sonnenfelsgasse in Brand.Die Berufsfeuerwehr rückte sofort mit sechs Fahrzeugen und 27 Mann aus. "Derzeit ist der Löscheinsatz unter Atemschutz noch im Gange", so eine Sprecher der Feuerwehr gegenüber