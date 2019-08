Real-Star Ramos äußert sich zu Neymar-Gerücht

Real Madrid ist hinter Paris-Superstar Neymar her. Seit Wochen beschäftigt das Thema die "Königlichen". Nun spricht Kapitän Sergio Ramos Klartext.

Wo spielt Neymar in den kommenden Jahren? Bleibt der Brasilianer bei Paris Saint-Germain, heuert er bei Ex-Klub Barcelona an, bildet er mit Cristiano Ronaldo ein Traum-Duo bei Juventus, oder verhilft er Real zu altem Glanz?



Spätestens am 2. September, wenn das Transferfenster schließt, herrscht Klarheit.



Fakt ist: In Madrid könnte man einen wie Neymar am ehesten brauchen. Der spanische Spitzenklub mühte sich gegen Valladolid nur zu einem 1:1, kommt seit dem Abgang von "CR7" nur schwer in die Gänge.



Nun äußerte sich – leicht genervt – Kapitän Sergio Ramos über die Causa Neymar. "Über Spieler zu sprechen, die nicht hier sind, wäre etwas respektlos gegenüber dieser Mannschaft. Neymar ist zweifellos ein großartiger Spieler, aus meiner Sicht einer der drei besten der Welt, aber wenn wir nicht unentschieden gespielt hätten, würde die Frage nach ihm nicht gestellt werden. Was in Zukunft passiert, wird man sehen." (red)