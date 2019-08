Reeboks Kampagne feiert Frauen in Männerdomänen

It's a Man's World – aber nicht mehr lange, so die Message der neuen Reebok-Kampagne. Auch mit dabei: Musikproduzentin WondaGurl.

Ein durchgestrichenes "It's a Man's World" ziert die Sneakers der Kollektion der neuen Reebok-Kampagne. Die Message dahinter: Um als Frau in einer von Männern dominierten Welt erfolgreich zu sein, müssen wir umso härter arbeiten. Aber: Der Wandel naht.Für die Kampagne hat die Sportmarke gleich fünf Frauen an Bord geholt, die der lebende Beweis dafür sind, und gerade die Popkultur-Szene aufmischen. Allen voran Ebony Naomi Oshunrinde, die unter ihrem Künstlernamen WondaGurl schon Tracks für Drake, Jay-Z und SZA produziert hat.Ebenfalls dabei: Streetwear-Designerin und Aktivistin Jazerai Allen-Lord, Illustratorin Anhia Zaira Santana sowie "Black Contemporary Art"-Gründerin Kimberly Drew und "Girl on Kicks"-Gründerin Sanne Poeze.Im Kampagnen-Clip sprechen die fünf Frauen darüber, was es bedeutet, sich als Frau in einer Männer-Industrie durchzusetzen. "Ich muss mich doppelt beweisen, um ihnen zu zeigen, dass ich Ahnung habe", so Sanne. Kimberly betont: "Es ist wichtig, dass wir die Realität anerkennen."Teil der Kollektion sind nicht nur drei Kult-Modelle, die mit dem Kampagnen-Slogan versehen wurden, sondern auch zwei T-Shirts mit durchgestrichenem "It's a Man's World"-Print. Die Sneakers liegen preislich um die 80.- Franken. Erhältlich ist die Kollektion ab dem 1. September bei ausgewählten Händlern. Zusätzlich werden in den kommenden Monaten Sneaker-Collabs mit den fünf Frauen herausgebracht.Tatsächlich hat Reebok bereits vor knapp 20 Jahren mit einem ähnlichen Anliegen geworben: Rapperin Missy Elliott interpretierte damals den Klassiker "It's a Man's World" von James Brown neu – und machte daraus "It's a Woman's World".(GA)