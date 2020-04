Regierung spricht zur größten Job-Krise

Vizekanzler Kogler, Finanzminister Blümel, Wirtschaftsministerin Schramböck und Wirtschaftskammer-Chef Mahrer laden am Freitag zur Pressekonferenz.

Viel los ist am heutigen Freitag auf der politischen Bühne. Die politische Bühne, das ist dieser Tage immer das Bundeskanzleramt, von dem aus die Regierung die Bevölkerung informiert.Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Finanzminister Gernot Blümel, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (alle ÖVP) präsentierten Neues zur Sicherung von Standort und Beschäftigung in Coronazeiten.Kogler verrät gleich zu Beginn etwas Interessantes: Die Szenarien, wie man das Land langsam hochfahren kann, will die Regierung ab nächster Woche vorstellen.Nachdem die Wirtschaftsminister fertig sind, ist die Zeit von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gekommen. Sie wird um 11.30 Uhr über Justizthemen sprechen. Auch hier gibt es in der Krise einiges zu regeln.Schließlich wechselt die Politik heute Mittag auch wieder in den Nationalrat. Um 12 Uhr beginnt die Sitzung, in der das dritte Corona-Gesetzespaket verabschiedet wird.