14.11.2019 13:38 Rekord-Umsatz, aber wenig Gewinn bei Rapid

Bild: Kein Anbieter

Rapid hat zum siebten Mal in Folge ein Geschäftsjahr positiv abgeschlossen. In der Saison 2018/19 blieb ein Gewinn von 179.989 Euro, wie aus dem am Donnerstag vorgestellten Geschäftsbericht hervorgeht.