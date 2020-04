Benkos Galeria Karstadt Kaufhof klagt Öffnung ein

Die Galeria Karstadt Kaufhof im Besitz des Tiroler Immo-Investors Rene Benko klagt auf die Öffnung der Geschäfte: Andere dürfen öffnen, die Galeria aber nicht.

Die Galeria Karstadt Kaufhof will die Öffnung seiner Geschäfte in der Coronakrise nun vor Gericht erzwingen, berichtet das "Abendblatt". Der Möbelriese Ikea etwa darf in Nordrhein-Westfalen seine Geschäfte öffnen, Galeria Karstadt Kaufhof allerdings nicht. Der Kaufhausriese hat nun ein Eilverfahren vor Gericht angestrengt.Klage wurde vor dem Oberverwaltungsgericht Münster eingereicht. Nun soll das Land eine Stellungnahme abgeben, eine Entscheidung könnte innerhalb einer Woche fallen. Galeria Karstadt Kaufhof verfügt über rund 32.000 Mitarbeiter und ist im Alleineigentum der österreichischen Signa Holding von Gründer René Benko.Erst einen Tag zuvor wurde bekannt, dass Benko mitten in der Coronakrise 17 Galeria Karstadt Kaufhof-Geschäfte um 700 Millionen Euro verkaufen wolle. Dies berichtete "Bloomberg" mit Verweis auf "vertraute Personen". Auch hatte die Galeria Karstadt Kaufhof jüngst einen Rettungsschirm beantragt, der das Unternehmen retten soll.