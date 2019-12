Restaurant bietet künftig Flugzeug-Essen an

Air Asia ist von seinen im Flugzeug servierten, asiatischen Gerichten derart überzeugt, dass es jetzt in Kuala Lumpur (Malaysia) ein Restaurant mit Bordessen eröffnet.

"Kokosmilch" für Alle

So gut ein Essen an Bord auch schmecken mag, mithalten mit einem Restaurant am Boden kann Flugzeug-Essen selten – auch nicht in den Premium-Klassen. Da es vorproduziert, aufbewahrt und dann erhitzt werden muss, entstehen allein da schon Einschränkungen beim Geschmack. Bei Air Asia sieht man das anders. Die malaysische Fluggesellschaft hat jetzt in Kuala Lumpur ein erstes Restaurant eröffnet, in der Bordessen serviert wird."Unser Essen ist fantastisch", sagte Air-Asia-Chef Tony Fernandes kürzlich dem US-TV-Moderator Larry King. "Wir glauben das so sehr, dass wir daraus eine Fast-Food-Kette machen wollen." Der Name der Restaurantkette ist "Santan" – das heißt "Kokosmilch" auf malaysisch. Zugleich ist es auch der Name des Bordmenüs von Air Asia.Das genaue Angebot der Restaurants werde anhand der Vorlieben der Passagiere zusammengestellt. Die populärsten Gerichte schaffen es auf die Karte. Wer dabei jedoch an Salami-Sandwiches und mürbe Kipferl denkt, liegt falsch. Unter anderem sind das Gerichte wie Chicken Teryaki, Butter Chicken oder Tikka Masala.Die neue Kette soll die Region widerspiegeln und eine große Bandbreite an verschiedenen Gerichten servieren, so Fernandes.