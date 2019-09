Lugner gibt Gabalier Liebes-Tipps

Nach der Trennung von Freundin Silvia Schneider bekommt Andreas Gabalier jetzt Liebes-Tipps von Richard Lugner.

Das Liebes-Aus zwischen der Moderatorin und dem selbsternannten Volks Rock'n'Roller ist nach wie vor Gesprächsthema Nummer eins in der heimischen Society-Welt.Einer mit viel Hulapalu-Swag, Lebens- und Liebes-Erfahrung hat sich jetzt ebenfalls zu dem Beziehungsdrama gemeldet. Richard Lugner, der auf immerhin fünf Ehen zurückblicken kann, glaubt, dass dem Schlager-Superstar eine dominante Partnerin guttun würde. "Der Gabalier braucht eine starke Frau an seiner Seite, die das Tempo mitgeht", so der 86-JährigeSonst hat er nicht wirklich einen Rat für den 34-jährigen Musiker: "Der braucht keinen Rat von mir. Ihm fliegen ja eh auch die Frauenherzen zu...".Lugner selber kann sich laut eigener Aussage momentan ebenfalls nicht gegen Avancen wehren. "Ich bekomme sooo viele Angebote. Aber ich habe schon so viele Flops gelandet - ich bin jetzt vorsichtig".