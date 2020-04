Riesige Ladung WC-Papier geht in Flammen auf

Ein Sattelschlepper verunglückte auf einer Autobahn. Seine Fracht ist zurzeit wegen der Corona-Pandemie sehr gefragt.

Ein Sattelschlepper mit Toilettenpapier ist am 1. April in der Nähe von Dallas verunglückt und fing Feuer. Eine Fahrspur musste gesperrt werden. Laut Polizeiangaben geht es dem Fahrer gut.Toilettenpapier ist seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie heiß begehrt. Zeitweise war es wegen Hamsterkäufen in den USA sogar Mangelware. Die Hersteller haben die Produktion unterdessen hochgefahren.