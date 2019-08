Ersetzt Rihannas Dessous-Show Victoria's Secret?

Amazon Prime zeigt exklusiv Rihannas neue Dessous-Kollektion "Savage X Fenty". Wird die Modenschau das neue Victoria's Secret?

Ab 20. September gibt es exklusiv auf der Streaming-Plattform von Amazon Prime die Modeshow zu Rihannas neuer Dessouskollektion "Savage X Fenty" zu sehen.Es gilt bereits jetzt als eines der begehrtesten Events des Jahres. Rihanna wird die vielseitigen Formen von Schönheit inszenieren. Mit allen Formen und Farben. Dieses Event kann durch den Deal von allen Modeliebhabern weltweit verfolgt werden, nicht nur geladenen Gästen."Macht euch bereit die diesjährige #SAVAGEXFENTYSHOW auf Amazon Prime zu schauen. Wir arbeiten an dem mutigsten, sexiesten und energetischsten Erlebnis, das ihr euch vorstellen könnt," schreibt die Sängerin auf Instagram.Die Leiterin von Amazon Studios, Jennifer Salke, freut sich auch über die prominente Geschäftspartnerin: „Rihanna hat die Welt der Musik, des Films, des Make-ups und der Mode erobert. Sie hat neu klargestellt, was es bedeutet modische Unterwäsche für Kunden aus aller Welt zu machen. Die Marke steht ganz authentisch für Integration, ein gesundes Körpergefühl und Spaß! Die Savage X Fenty-Show verspricht ein atemberaubendes und einzigartiges Erlebnis zu werden. Wir sind begeistert unseren Kunden einen Platz in der ersten Reihe anbieten zu können."Damit steigt Rihanna fast in die Fußstapfen von Victoria's Secret, deren Dessoushow mit Supermodels der Welt über Jahre ein beliebtes Spektakel bildete. Nur mit dem neuen Zeitgeist hatte das Label Schwierigkeiten mitzuhalten. Da kommt Rihannas neue Show genau richtig.(GA)