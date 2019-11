Roben-Designer Zac Posen macht seine Marke dicht

Wegen finanziellen Schwierigkeiten habe sich der "Designer der Stars" dazu entschlossen sein "Hous of Z" zu schließen.

Fast jeder Star in Hollywood hat seine Kleider getragen, auf dem roten Teppich war er immer präsent und von Oscars bis Emmy's konnte er auf glanzvolle Auftritte zählen.Die Rede ist von Zac Posen. Der New Yorker Designer, der unter anderem mit Schauspielerin Katie Holmes eng befreundet ist, muss sich nach Jahren Erfolgsgeschichte einen neuen Job suchen."Nach 20 Jahren ist die Reise für mich hier zu Ende", gab Zac Posen schweren Herzens bekannt.Für die Modeszene ist es ein großer Verlust, waren doch seine Fashion Shows mit opulenten Roben ein Highlight auf der New Yorker Fashion Week. Diese hat schon seit einiger Zeit mit Image-Problemen zu kämpfen und verliert damit jetzt einen wichtigen Namen.Wie "Refinery29" berichtet, war "House of Z" ins Straucheln gekommen, nachdem "Barneys New York" schwere Verluste einfuhr und Ware nicht bezahlt wurde.Er habe bis zur letzten Minute versucht einen Investor zu finden, allerdings ohne Erfolg. "Die Modeindustrie hat sich in den letzten Jahren verändert, es sind schwierige Zeiten", fügte Zac Posen hinzu.Er muss sich außerdem "schweren Herzens" von seinen 60 Mitarbeitern trennen, die "alles versuchten" um das Unternehmen zu retten.Der Designer postete auf seinem Instagram-Channel ein Team-Foto und bedankte sich für die Unterstützung bei ihnen.