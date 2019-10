Kaputtes Rohr: Braunes Wasser in Simmering

Wegen zu hoher Belastung durch Schwerverkehr brach beim Alberner Hafen ein Hauptwasserrohr. Folge: Aus vielen Leitungen kommt nun rostiges Wasser. Es bestehe keine Gefahr.

Seid ihr auch betroffen? Schickt und ein Foto von eurem Wasser an community@heute.at

Unterhalb der Alberner Hafenzufahrtsstraße zwischen Neu Albern und der Warneckestraße in Wien-Simmering kam es Dienstagfrüh zu einem Wasserrohrbruch. Konkret ist eine Hauptleitung aus Beton – Rohrdurchmesser 30 Zentimeter – betroffen."Durch den starken Wasseraustritt kam es zu Änderungen der Fließverhältnisse", so Wiener-Wasser-Betriebsvorstand Wolfgang Zerobin zu "Heute". Heißt: In anderen Rohren erhöhten sich Wasserdruck und Fließgeschwindigkeit was bei Eisenleitungen dazu führte, dass sich an den Rohren angelagerter Rost löste – und nun in vielen Haushalten rotbraunes Wasser aus den Hähnen kommt.Die Hysterie auf diversen Social-Media-Kanälen – dort heißt es, man solle das Wasser nicht einmal zum Duschen verwenden – sei völlig unbegründet: "Diese Verfärbungen sind nicht gesundheitsrelevant. Die einzig richtige Maßnahme ist das kalte – und nicht das warme – Wasser stark rinnen zu lassen bis das Wasser wieder klar ist. Die Verfärbungen können noch mehrere Stunden anhalten", so Zerobin. Bis am Abend werde man bestimmt wieder klares Wasser liefern, verspricht er.Achtung: Solange man seine Leitungen nicht von dem rostigen Wasser gelehrt, bleibt es braun. Durch zu viel Sauerstoff im Wasser aufgrund des Leitungsgebrechens kann es laut Wiener Wasser auch passieren, dass das Wasser milchig-weiß aus der Leitung kommt. Auch das sei nicht gesundheitsschädlich.Zerobin weiter: "Geschirrspüler wie auch Waschmaschinen müssen eine Wassermangelsicherung haben, so dass kein Schaden eintreten dürfte. Trotzdem empfiehlt Wiener Wasser vorsichtshalber solche Geräte auszuschalten, bzw. nicht in Betrieb zu nehmen."