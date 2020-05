Rohrbruch: Liesing steht unter Wasser

Im 23. Wiener Gemeindebezirk steht die Straße völlig unter Wasser. Und das könnte noch eine Weile so bleiben.

Seit Montagvormittag ist die Perfektastraße in Liesing eine "Wasserstraße". Fotos von Leserreportern zeigen, wie der Asphalt geflutet ist.Gegenüber "" teilte die MA31 mit, dass es sich dabei um einen einfachen Leitungsschaden handelt. Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort."Das ist ein recht großer Wasseraustritt. Das schaut spektakulär aus, ist es in Wahrheit aber nicht", so die Pressestelle. Die Arbeiten würden noch bis Dienstagvormittag andauern.