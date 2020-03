21.03.2020 21:18 Ronaldinho feiert 40er mit Grillfest im Gefängnis

Ronaldinho Bild: picturedesk.com

Happy Birthday Ronaldinho! Der ehemalige Weltfußballer ist am Samstag 40 Jahre alt geworden. Seinen Jubeltag feierte der Brasilianer allerdings in einem Gefängnis in Paraguay.