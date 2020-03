Ronaldo baut seine Hotels in Krankenhäuser um

Auch in Portugal grassiert das Coronavirus. Super-Kicker Cristiano Ronaldo hilft den Kranken – und stellt seine Hotels zur Verfügung.

Cristiano Ronaldo hat den Ernst der Lage erkannt. Der 35-Jährige beweist, dass er nicht nur ein begnadeter Kicker, sondern auch ein Mensch mit Herz ist."CR7" funktioniert seine zwei Hotels in Funchal und Lissabon nämlich in Not-Krankenhäuser um, um damit im Kampf gegen das Coronavirus zu helfen."Der Schutz von Menschenleben muss über allen anderen Interessen stehen", sagt der Juve-Star, der sich aktuell in seiner Heimat auf Madeira aufhält.Die Behandlungen sollen für seine Landsleute kostenlos verfügbar sein. Die Kosten für Ärzte und Mitarbeiter soll der fünfmalige Weltfußballer selbst übernehmen, schreibt die "Marca".