Ronaldo bekommt den Quarantäne-Haarschnitt

Cristiano Ronaldo ist in Zeiten der Corona-Krise zum Nichtstun verdammt. Die Quarantäne macht auch einen Friseurbesuch unmöglich. Da muss improvisiert werden.

In der italienischen Serie A ruht der Ball, Juventus-Superstar Ronaldo kann sein Können auf dem Platz nicht zeigen. Und auch das sonst so perfekte Styling des 35-jährigen Portugiesen wird zu einer unmöglichen Aufgabe.Denn in Zeiten der Corona-Krise sind auch Friseurbesuche nicht gestattet. Also legte kurzerhand Ronaldos Freundin Georgina Rodriguez selbst Hand an.Ein Video zeigt, wie Ronaldos bessere Hälfte mit einem Trimmer zur Rasur ansetzt. Wie das Frisuren-Experiment ausgegangen ist, enthüllte der so eitle Portugiese allerdings noch nicht.Stattdessen hatte Ronaldo eine wichtige Botschaft für seine Fans parat: "Bleibt daheim und bleibt stylisch." Den Haarschnitt feierte Ronaldo jedenfalls am Ende des Videos mit seinem klassischen "Siiiii"-Torjubel.Aktuell hält sich der fünfmalige Weltfußballer auf seiner Heimatinsel Madeira auf.