Ronaldo beschenkt Mutter mit 100.000-Euro-Auto

Cristiano Ronaldo ließ es zum Muttertag krachen. Der Juve-Star besorgte ein nagelneues Mercedes-Benz GLC Coupe.

In Österreich fällt der Muttertag heuer auf den 10. Mai. In Portugal wurde bereits eine Woche früher gefeiert. So auch im Hause Ronaldo.Wie sehr dem Fußball-Superstar seine Mama am Herzen liegt, beweist er immer wieder. So verbrachte "CR7" beinahe die komplette Corona-Auszeit in ihrer Nähe auf Madeira. Nicht zuletzt, weil Dolores Aveiro vor wenigen Monaten einen Schlaganfall erlitt – von dem sie sich mittlerweile erholt hat.Das Muttertags-Geschenk von Ronaldo viel jedenfalls üppig aus. Er überraschte sie mit einem Mercedes-Benz GLC Coupe im Wert von rund 100.000 Euro. "Vielen Dank an meine Kinder für die Geschenke, die ich heute erhalten habe", schrieb Mama Ronaldo auf Instagram – Beweisfoto inklusive.Für ihren Sohn geht es nun wieder nach Italien. Juventus startet nach zweimonatiger Zwangspause mit Einzeltrainings.