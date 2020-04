Ronaldo bringt jüngstem Sohn seinen Torjubel bei

Die Corona-Zwangspause verbringt Cristiano Ronaldo gemeinsam mit seiner Familie in seiner Heimat Madeira. Da gab es für Söhnchen Mateo eine ganz besondere Unterrichtsstunde.

"Wie der Vater, so der Sohn", kommentierte der 35-jährige Portugiese sein neuestes Instagram-Video.Darauf zu sehen: der Juve-Star beim Unterricht der besonderen Art. Denn der zweijährige Sohnemann Mateo bekommt vom fünffachen Weltfußballer seinen Torjubel beigebracht.Denn der Europameister von 2016 bejubelt seine Treffer seit Jahren mit dem "Siiiimmm"-Ruf, der übersetzt "Jaaaa" heißt. Den probte nun auch sein Söhnchen mit einigem Gekicher, stand seinem Vater allerdings um nichts nach.Der Ronaldo-Jubel entstand bei der Verleihung des Ballon d?Or 2014, als der Portugiese seine Rede mit dem Schrei beendete. Seither zelebriert der 35-Jährige seine Tore mit dem Ausruf, immer begleitet vom "Siiiimmm"-Rubel der Fans.Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Fußball in Italien zum Erliegen gekommen. Verbands-Boss Gabriele Gravina peilt ein Comeback der Serie A Ende Mai an.