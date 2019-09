Ronaldo: "Sex mit Freundin besser als schönstes Tor!"

Cristiano Ronaldo ist ein Romantiker - zumindest versucht es CR7! In einem Interview mit dem britischen Sender ITV verglich er sein schönstes Tor mit seinen nächtlichen Aktivitäten mit seiner Freundin Georgina Rodriguez.

Der 34-Jährige erzählt, dass sein schönstes Tor aller Zeiten sein Fallrückzieher 2018 gegen seinen aktuellen Klub Juventus gewesen ist: "Ich habe schon so viele Tore gemacht, das war aber das geilste", so Ronaldo."Aber verglichen mit dem, was ich mit meiner Georgina im Bett erlebe, ist es nichts", plaudert CR7 aus dem Nähkästen.Der Sex mit seiner Lebensgefährtin sei viel schöner als jedes Tor, dass er jemals erzielt habe. Doch nicht nur das: "Sie ist wirklich meine Freundin, wir öffnen uns gegenseitig die Herzen. Eines Tages werden wir heiraten."