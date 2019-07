Ronaldo spielte nicht: Fans wollen Klage einreichen

Cristiano Ronaldo saß bei einem Juventus-Testspiel über 90 Minuten auf der Bank. Enttäuschte Fans wollen jetzt Klage einreichen.

63.000 begeisterte Südkoreaner wollten am vergangenen Freitag Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo sehen. Doch der Portugiese spielte nicht. Nun soll eine Sammelklage eingebracht werden.Juventus hatte das Testspiel in Seoul gegen ein All-Star-Team der K-League mit einem 3:3 beendet. Ronaldo war dabei über 90 Minuten nur auf der Bank gesessen.Nun wollen enttäuschte Fans eine Klage einbringen. "Wir haben schon 2.500 Interessenten und erwarten insgesamt 2.700 Kläger, die das Geld für ihre Tickets zurückbekommen wollen", so eine Anwältin einer Kanzlei aus dem südkoreanischen Suwon. Die Sammelklage soll Ende der kommenden Woche gegen den Veranstalter The Festa eingebracht werden. Tickets hatten bis zu 300 Euro gekostet.Der italienische Meister soll sich verpflichtet haben, Ronaldo über 45 Minuten einzusetzen. Außerdem hätte es zu einem Fan-Treffen kommen sollen. Beides wurde nicht eingehalten. Aufgrund der verspäteten Anreise der "Alten Dame" hatte sich auch der Anpfiff verzögert.Schon während des Spiels hatte sich der Ärger der Fans entladen. Jedes Mal, wenn Ronaldo auf einer großen Leinwand zu sehen war, buhten die Zuschauer, stimmten "Messi, Messi"-Fangesänge an. Auch die K-League-Spieler ließen sich davon anstecken. Beim 2:1-Treffer durch den Brasilianer Cesinha jubelten die Spieler wie der Portugiese.(wem)